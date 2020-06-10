Саратов: достопримечательности

Саратов — крупный современный город на юго-востоке России, расположенный в 900 км от Москвы на правом берегу Волги. Чистый и красивый город, «столица Поволжья», как называют его местные жители, был основан как сторожевая крепость в 1590 году. Имеет долгую и богатую историю, в связи с чем исторических памятников, древних архитектурных сооружений, да и просто интересных мест здесь предостаточно.

Что посмотреть в Саратове самостоятельно?

Интересные места и основные достопримечательности города и окрестностей: фото с описаниями, советы куда сходить, куда поехать на машине, что посмотреть за один день.

Парк Победы и памятник «Журавли»

В 1975 году в городе был построен Парк Победы. В данном парке находится выставка военной и сельскохозяйственной техники советских времен.

Возле танков, поездов, пушек и прочих экспонатов посетители парка любят фотографироваться. Также разрешено забираться на такую технику, что очень привлекает детей. Кроме прочего, в 1982 году состоялось открытие памятника «Журавли», находящегося в Парке Победы.

Этот мемориал представляет собой три пилона высотой 40 метров, на которых сверху изображено 12 летящих на запад журавлей, олицетворяющих души погибших солдат. Памятник находится на холме, на смотровой площадке. С нее открывается вид на Саратов. Посетителей в парке всегда много, поскольку это место любимо местными жителями и интересно туристам.

Адрес: г. Саратов, ул. Соколовая

Набережная Космонавтов

Набережная Космонавтов проложена вдоль Волги. Она пользуется популярностью у местных жителей: выходить на прогулки часто предпочитают именно к этой набережной. Там играет музыка, расположено большое количество различных кафе, где можно перекусить. Вдоль набережной установлены скамейки, на которых можно посидеть и насладиться видом на Волгу.

С набережной открывается потрясающий вид на мост Саратов-Энгельс. Там же установлены различные памятники, в том числе памятник Ю. Гагарину. Саратовцы часто приводят иностранных туристов именно в это место, говорят, что Набережная Космонавтов – показательно-образцовая зона. Прогуливаться возле Волги нравится всем: как семьям, так и компаниям друзей.

Адрес: г. Саратов, наб. Космонавтов

Саратовский мост

В 1965 году был открыт мост Саратов-Энгельс. Жители города хвалят это место, показывают его туристам, называют символом Поволжской столицы. На момент открытия данный мост был самым длинным в Европе, его длина составляет чуть больше 2825 метров.

Также на этом мосте побывал известный летчик-космонавт Юрий Гагарин. Кроме того, мост известен еще и тем, что на его строительстве снимался фильм «Строится мост».

На волжском берегу Саратова от моста проложена Набережная Космонавтов, которая также является одним из любимейших мест жителей города. Особенно красиво данная постройка смотрится в вечернее время: подсветка подчеркивает его изгибы и величие.

Адрес: г. Саратов, Саратовский мост

Проспект Кирова

Проспект Кирова является одной из центральных улиц Саратова. Транспортное движение на данном проспекте было закрыто в конце 20 века, поэтому теперь улицу часто называют «Саратовским Арбатом». На этом проспекте расположены различие рестораны, магазины, дома, построенные еще в 19 веке.

Именно находясь в этом месте чувствуется старинный быт Саратова. Особенно интересно будет здесь побывать, чтобы прикоснуться к прошлым векам.

Проспект богат различными памятниками, украшающими не только саму улицу, но и придающими особую красоту целому городу. Местные жители, выходя на прогулку, зачастую посещают проспект Кирова: там можно сфотографироваться с разными скульптурами, посидеть на скамейках и восхититься сооружениями, возведенными несколько сотен лет назад, посетить разнообразные магазины.

Адрес: г. Саратов, пр. Кирова

«Огней так много золотых»

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В 2009 году в был установлен бронзовый памятник «Огней так много золотых». Он представлен в виде одинокого юноши, держащего цветы, ждущего возлюбленную девушку. Данная скульптура связана с песней «Огней так много золотых на улицах Саратова», которая, к слову, является неофициальным гимном города.

Памятник установили близ часов, проигрывающих отрывок песни каждую четверть часа. Возле «бронзового юноши» часто делают фотографии, особенно девушки, поскольку по поверью, если девушка сделает совместную фотографию с этой скульптурой, в ее жизни скоро появится кавалер.

Адрес: г. Саратов, пр. Кирова

Памятник саратовской гармошке

Один из символов города – саратовская гармонь, поэтому ваятель В. Пальмин решил подарить родному городу скульптуру, изображающую мужчину, играющего на гармошке. Периодически памятник воспроизводит мелодии, некогда сыгранные саратовским инструментальным коллективом.

Данный памятник автор вылепил из глины, а уже бронзовую версию он собственноручно доставил из Московской области в Саратов. Эта скульптура стала одним из неотъемлемых символов города, возле него часто делают фотографии во время прогулки. Говорят, если потереть скульптуре нос или коленку, сбудется желание, поэтому теперь эти части памятника особенно блестят.

Адрес: г. Саратов, пр. Кирова

Национальная деревня народов Саратовской области

Национальная деревня народов Саратовской области – этнографический комплекс, расположенный под открытым небом. Этот музей предоставляет посетителям возможность изучить различные национальности, когда-либо проживающие на территории Саратовской области.

Он включает в себя следующие подворья: русское, башкирское, казахское, мордовское, грузинское, немецкое и многие другие не менее интересные объекты. Посетить такое место стоит, чтобы познакомиться с традициями и обычаями других народов, с их бытом. Посмотреть особенности жизни разных этносов будет интересно как взрослым, так и детям.

Адрес: г. Саратов, Соколовая гора

Церковь «Утоли мои печали»

Стройка саратовской церкви «Утоли мои печали» закончилась в 1906 году. Храм имеет богатую историю: в 1960-х годах в связи с политическими соображениями с нее были сняты кресты. В 1990 году церковь вновь открыла двери в качестве православного храма, заходя в которую, прихожане забывали о своих печалях.

Здание церкви – почти в два раза уменьшенная копия храма Василия Блаженного. Сегодня люди любят как делать фотографии на фоне великолепного сооружения, так и заходить внутрь, чтобы найти успокоение и обрести гармонию с самим собой. Это место любимо местными жителями, они приходят туда, чтобы побыть наедине со своими мыслями, чтобы почтить память близких людей.

Адрес: г. Саратов, ул. Волжская, 36

Свято-Троицкий собор

Свято-Троицкий собор – старейшее каменное здание в Саратове. Его строительство было завершено в начале 18 века. Архитектура выполнена в стиле московского барокко. Интересно, что имя архитектора до сих пор неизвестно.

Внешнее убранство территории храма украшено садом с прудами, в которых водится рыба. Внутри храм имеет поражающую воображение роспись – за нее прихожане часто хвалят храм. Местные жители любят Свято-Троицкий собор за его интереснейшую историю, за радушно открытые двери.

Внутри церкви царит гармония и спокойствие. Именно за нахождением внутреннего умиротворения люди часто посещают этот храм.

Адрес: г. Саратов, ул. Московская, 6

Саратовская консерватория им. Собинова

Саратовская консерватория им. Собинова (СГК) была основана в 1912 году, является одним из ведущих музыкальных вузов Российской Федерации. Архитектура здания выполнена в неоготическом стиле. Консерватория вот уже больше века украшает «Саратовский Арбат» — пешеходный проспект Кирова.

СГК имеет в своем музыкальном арсенале инструменты престижных фирм, что обеспечивает уникальное звучание симфонического и духового оркестра. Консерватория проводит органные вечера, выступления различных оркестров, хоров, кукольные оперы – посетить такие мероприятия будет интересно как взрослым, так и детям.

Адрес: г. Саратов, пр. Кирова, 1

Художественный музей им. Радищева

Художественный музей им. Радищева был открыт в 1885 году. В коллекции музея находится более 30 тысяч единиц хранения, среди них есть работы таких известных авторов, как Ф.С. Рокотова, М.А. Врубеля, К.С. Малевича.

Музей хранит как работы, написанные шесть веков назад, так и современные полотна. Кроме прочего, в коллекцию входят помпейские фрески, античная скульптура. Посетить такой музей однозначно будет интересно людям всех возрастов и любителям всех стилей художественного искусства: каждый найдет там что-то свое.

Музей проводит крупные выставки, сотрудничает с крупными партнерами, например, с Государственным Эрмитажем, Третьяковской галереей, Музеями Московского Кремля.

Адрес: г. Саратов, ул. Радищева, 39

Саратовский областной музей краеведения

Саратовский областной музей краеведения считается одним из наиболее давно основанных в России – он был открыт в 1886 году. Здание, в котором располагается музей, является памятником архитектуры русского классицизма. По разным сведениям, оно было сооружено или в 14 веке, или в 18, однако великолепие постройки поражает очевидцев до сих пор.

Коллекция музея удивляет: в фондах хранится около 400 тысяч объектов. Музей показывает этнографические, палеонтологические, фотографические материалы, рассказывает историю социальной, культурной, политической жизни города. Посетители называют данное хранилище истории лучшим музеем города.

Адрес: г. Саратов, ул. Лермонтова, 34

Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского

Усадьба Н.Г. Чернышевского была основана как дом-музей в 1920 году. Сегодня музей открыт для посетителей, чтобы предоставить заинтересованным зрителям возможность прочувствовать атмосферу, в которой рос и формировался Н.Г. Чернышевский.

Дом внутри обставлен до сих пор по-прежнему – сейчас посетители могут увидеть его таким же, каким его видел сам Н.Г. Чернышевский. Ощутить себя в стенах, в которых жил великий философ, литератор, учёный – уникальная возможность.

Посетить такой музей будет интересно людям всех возрастов: находясь в нем, можно и изучить быт 19 века, и проникнуться временем и местом, повлиявшим на формирование Н.Г. Чернышевского.

Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, 142

Государственный музей К.А. Федина

Государственный музей К.А. Федина был открыл в 1981 году. Он располагается в одном из старейших зданий Саратова, возведение которого было завершено в 18 веке.

Музей имеет около 80 тысяч единиц хранения, в которую входят единственные в своем роде материалы по истории русской и зарубежной литературы 19-20 веков. Он имеет редчайшие коллекции рукописей, редких книг и журналов, писем, фотографий, а также предметы изобразительного искусства.

«Дом русской литературы 20 века» — одна из самых популярных постоянных выставок, являющаяся единственной на территории России, экспонирующей творчество К.А. Федина. Посетить такой музей будет интересно как любителям литературы, так и людям, никогда не интересовавшимся ею – музей откроет для посетителей мир словесности.

Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, 154

Театр оперы и балета

Театр оперы и балета является одним из самых старейших в России – он был основан в 1803 году. В 2000 году театр занял первое место в номинации «Музыкальный театр года» всероссийского конкурса «Окно в Россию».

Театр представляет спектакли и оперы, входящие в «Золотой фонд». Кроме того, театр активно занимается деятельностью в сфере современного искусства. Зрительные залы театра не только красивы, но еще и обладают потрясающей акустикой. В нем проводятся спектакли как для детей, так и для взрослых – нестареющая классика.

Адрес: г. Саратов, пл. Театральная, 1

Саратовский цирк им. братьев Никитиных

В 1931 году было построено новое, выполненное из камня здание цирка. В годы Великой Отечественной войны саратовский цирк не прекратил свою работу, выступления продолжались, несмотря на тяжесть военного времени. В те же времена Запашные начали свой прямой путь к славе именно со сцены Саратовского цирка имени братьев Никитиных.

Также этот цирк известен тем, что на его сцене дебютировал известный клоун Олег Попов. Посетители отмечают представления данного цирка очень зрелищными, одними из лучших, что когда-либо видели. Сходить в такой цирк с семьей или друзьями – отличный вариант совместного времяпрепровождения.

Адрес: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 43

Городской парк «Лукоморье»

Городский парк «Лукоморье» — единственный парк с аттракционами в Саратове. Кроме того, он является самым большим и густо заполненным разнообразной растительностью парком Саратова.

Также в данном парке живут разнообразные представители фауны: лебеди, белки, черепахи, утки и рыбки. Это место любимо и взрослыми, и детьми — в этом парке проводят кинопоказы на открытом воздухе, организуются различные фестивали, культурные акции.

Парк «Лукоморье» поддерживает экологический активизм, что немаловажно в наши дни. Посетить такое место однозначно стоит: в нем точно можно найти что-то по душе, отвлечься от рутины, отдохнуть и повеселиться.

Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского 81/83

Парк «Липки»

Парк «Липки» является старейшим парком города, датой его основания считается 1825 год. В парке произрастает более тысячи деревьев и несколько сотен кустарников. Кроме того, это место украшают фонтаны. «Липки» — охраняемый государством парк, он признан памятником природы и объектом исторического и культурного наследия.

Посетители парка хвалят его за его чистоту, за спокойную атмосферу. Часто в этот парк приходят, чтобы побыть наедине с самим собой, или чтобы провести время с семьей, с друзьями. Также в данном парке не будет скучно и детям: он оборудован детскими площадками.

Адрес: г. Саратов, ост. «Парк «Липки»»

Лимонарий

А еще здесь находится лимонарий – место, где произрастает большое количество различных тропических растений. Придя туда, можно и насладиться непривычной для Российских широт природой, и купить экзотический плод как на съедение, так и на выращивание.

Лимонарий в Саратове – популярное место, поскольку, придя туда, можно отвлечься от повседневной рутины, от надоевших видов серых зданий, насладиться свежим и чистым воздухом.

Посещение лимонария имеет не только развлекательный характер — воздух такого места окажет оздоровительный результат. Сходить в данное место интересно людям всех возрастов: там можно увидеть необычные растения, которые, вероятно, никогда не доводилось посмотреть вживую прежде.

Адрес: г. Саратов, Соколовая гора

Городской пляж

Городской пляж – одно из самых популярных мест саратовцев в летний период года. Он находится на берегу реки Волги, дно постепенно набирает глубину. Оттуда открывается красивый вид на Волгу, на мост Саратов-Энгельс.

Кроме песка, на котором в основном все расстилают лежаки для отдыха, на пляже есть места, где растут деревья – для любителей полежать в тени, отдохнуть от знойной жары. Там оборудованы все необходимое для удобного отдыха: душевые кабины, кафе.

Детям особенно интересно на пляже будут развлечения на аттракционах, качелях. Для любителей активного отдыха в устройстве пляжа предусмотрены волейбольная и футбольная площадки.

Адрес: г. Саратов, ост. «Саратовский пляж»

Исторический парк «Россия — моя история»

Исторический парк «Россия – моя история» — удивительный по своей масштабности проект, который реализован в 21 городе, среди которых находится Саратов. Данный проект позволяет посетителям почувствовать себя частью отечества, изучить историю родины.

Этот парк – современное инновационное решение, поскольку там предусмотрены сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, проекторы и планшеты и многое другое. Посетить парк будет интересно людям всех возрастов: детей особенно заинтересует новая внедренная техника, а для взрослых главным объектом внимания будет изучение истории России.

Адрес: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19

Кумысная поляна

Кумысная поляна – лесопарк, площадь которого насчитывает 4417 гектаров. Посетители могут познакомиться с такими представителями животных, как лоси, лисы, зайцы, кабаны и даже совы и косули. Кумысная поляна является одним из самых посещаемых мест Саратова: там предусмотрены прогулочные дорожки, родники, прокат велосипедов.

На его территории также имеется возможность воспользоваться оздоровительными услугами: там находятся профилактории, санатории, лыжные базы и лагеря для детей. В зимнее время на Кумысную поляну можно прийти, чтобы покататься на санках или сноубордах.

Такой отдых понравится всем без исключения: прогулка по облагороженной территории, богатой разной природой, принесет удовольствие.

Адрес: г. Саратов, Ленинский район, Кумысная поляна

Музей боевой и трудовой славы

Музей боевой и трудовой славы был создан в 1999 году. Он хранит более 26 тысяч объектов, которые включают в себя почитаемые вещи, так или иначе связанные с жизнью, бытом и деятельностью саратовцев, с заслугами участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, в музее действуют выставки, на которых посетители могут увидеть материалы о развитии промышленности, сельского хозяйства, науки и прочих других вещах, которые имеют большое значение для региона.

На сегодняшний день в музее действуют постоянные выставки, например, такие как «Трудовая слава Саратовской области», «Трагедия и подвиг. Век XX» и другие не менее интересные богатства музея.

Адрес: г. Саратов, Соколовая гора

Гагаринское поле

В 1961 году Юрий Гагарин приземлился после первого полета в космос, совершенного человеком, на поле в Саратове, которое теперь именуется Гагаринским полем. После такого события было решено превратить его в своего рода музей: теперь там находится памятник Юрию Гагарину, стелы Циолковского и Королева, барельефные портреты двенадцати космонавтов.

12 апреля каждый год на Гагаринском поле празднуют День космонавтики. Посетить такое место будет интересно как взрослым, так и детям: космонавтика – одна из удивительнейших вещей когда-либо созданная человеком, а чудеса космонавтики поражают нас и по сей день.

Адрес: Саратовская область, с. Смеловка

Памятник Петру Столыпину

В 2002 году был открыт памятник Петру Столыпину. Некогда саратовский губернатор, П. Столыпин, внёс неоценимый вклад в развитие Саратова: открытие в этом городе университета в 1909 году, заложение здания Мариинской женской гимназии, асфальтирование некоторых улиц. С

толыпинская площадь получила свое название только после того, как на ней установили памятник. Сам памятник представлен фигурой Столыпина, длина которой достигает три с половиной метра.

Вокруг фигуры Столыпина расположены еще 4 скульптуры: воин, священник, крестьянин и кузнец. На пьедестале находится надпись «Нам нужна великая Россия!» — великий девиз Петра Столыпина.

Адрес: г. Саратов, пл. им. П.А. Столыпина

Музей стекла

В городе находится предприятие «Саратовстройстекло». На его базе было решено организовать Музей Стекла. В нём находится большое количество уникальных экспонатов: от производственного оборудования до филигранных работ мастеров .

Целью создания такого музея являлось желание показать людям, как трудна и кропотлива работа стеклодува. Данный музей имеет несколько выставочных залов: в одном представлены фотографии стройки завода, подлинные документы и прочие исторические вещи, во втором – продукты сложной работы, выполненные из разных видов стекла, в третьем – уникальные, эксклюзивные экспонаты.

Провести время в таком месте будет интересно и взрослым, и детям – такой ассортимент изделий из стекла редко где встречается.

Адрес: г. Саратов, ул. Ломоносова, 1

Музей саратовской гармоники

В 2013 году открылся Музей саратовской гармоники. Саратовская гармоника – символ города, инструмент, активно используемый различными музыкальными коллективами. Музей хранит несколько сотен объектов, среди которых находятся сами саратовские гармоники, некоторые из которых уникальны, книги о гармонике, диски, виниловые пластинки, фотографии самых известных мастеров данного музыкального инструмента.

Музей имеет большое значение для культуры Саратова, его часто посещают. Провести время с семьей или с друзьями в таком музее – хорошая идея, поскольку узнавать что-то новое всегда интересно, особенно, если выставки посвящены настолько важной вещи для формирования региональной культуры.

Адрес: г. Саратов, ул. Максима Горького, 9

Музей самоваров

Открытие Музея самоваров состоялось в 2015 году. Коллекция представляет собой 1000 самоваров и предметов домашнего быта и пользования отечественного и иностранного производства, собранных Семеном Глозманом – депутатом и промышленником.

Одним из самых старых экспонатов является самовар, произведенный в 17 веке. Остальные не менее интересные единицы хранения датируются 18-19 веками.

Данный музей предоставляет посетителям возможность пронаблюдать изменение стилистики самоваров на протяжении нескольких веков. Коллекция самоваров, представленная именно в саратовском Музее самоваров, является самой богатой в России.

Адрес: г. Саратов, ул. Кутякова, 34/36

Соколовая гора

Соколовая гора является самой высокой точкой города, ее высота составляет 165 метров. На Соколовой горе находится «Национальная деревня народов Саратовской области», музей «Саратовский трамвай» и множество мемориалов, монументов. С этой горы открывается захватывающий дух вид на Саратов – город виден как на ладони.

Кроме того, находясь на Соколовой горе, можно увидеть город Энгельс, находящийся на другом берегу реки Волга. Часто люди приходят сюда, чтобы уединиться, побыть в тишине, найти успокоение или просто прогуляться с семьей вдали от шумов никогда не спящего города.

Адрес: г. Саратов, Соколовая гора

Зеленый остров

В 1722 году Петр I посетил Саратов. Забравшись на Соколовую гору, ему открылся вид на Зеленый остров – тогда император решил подарить его городу. С острова открывается потрясающий вид на Саратов: виден мост, Волжский саратовский пляж.

В наши дни Зеленый остров является местом отдыха. На его территории располагаются туристические базы, лодочные станции, а также дикий пляж. Несмотря на то, что пляж никогда не был обустроен человеком, люди все равно едут туда отдохнуть, поскольку там царит тихая, спокойная атмосфера. Любителям бесшумного отдыха точно понравится посещение Зеленого острова.

Адрес: г. Саратов, Волжский район